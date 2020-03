Bavorsko na ceste do pekla cestovného ruchu a späť, dobrý príklad pre Slovensko?

Markus Söder, bavorský predseda vlády v stredu (18.3.2020) vyhlásil karanténu, vyjadril obavu z príchodu recesie a následne ekonomike Bavorska vyhradil 10 miliárd euro práve pre podporu podnikateľov a na jej rozbeh.

Slovensko zrejme čaká podobný príbeh. Otázka nie je pod koho taktovkou ale s akou mierou profesionality, rýchlosti a nasadenia.

Od poslednej recesie v roku 2010 sa počet zamestnávateľov v Bavorsku zvýšil o 945 000. V roku 2019 ich počet zamestnancov vzrástol po šestnásty krát v rade o 3,1 milióna. Avšak kvôli masívnemu hospodárskemu poklesu spôsobenému krízou spojenou s korona vírusom sa mnohí zamestnanci v súčasnosti obávajú o svoje pracovné miesta. V Bavorsku už vo februári mierne vzrástla nezamestnanosť v porovnaní s rovnakým mesiacom oproti predchádzajúcemu roku.

LfA development bank Bavaria uvoľnila 500 miliónov euro pre lepšiu likviditu a zároveň sprístupnila 3000 – 5000 euro pre podnikateľov, ale aj umelcov formou mikropôžičiek. Ministerstvo hospodárstva už začiatkom týždňa (16.3.) na svojich webových stránkach zverejnilo formulár pre podniky s ťažkosťami v likvidite. Okamžitý program je určený pre živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a malé a stredné podniky do 250 zamestnancov. Tie by po vyplnení formulára už od piatka (20.3.) mali začať dostávať prvé finančné prostriedky na svoje bankové účty. Výška financií sa prideľuje na základe počtu zamestnancov.

Percentuálny podiel cestovného ruchu Nemecka za rok 2019 (BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH)

V súčasnosti je v Bavorsku 32 percent firiem, ktoré má problémy s likviditou, 23 percent má zaregistrovanú prácu na kratší pracovný čas a 9 percent je ohrozených bankrotom. Výsledky vychádzajú z prieskumu realizovaného Bavorským obchodným združením, do ktorého sa zapojilo 1442 podnikateľov od stredy (18.3.) popoludnia do štvrtka (19.3.) rána. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa situácia drasticky zhoršila. Iba 4 percentá uviedli pozitívne účinky pre svoje podnikanie, pričom dôvodom sú zvýšené nákupy spojené s karanténou. Z opýtaných (samostatne zárobkovo činných osôb) pracuje iba 9% v odvetví pohostinstva alebo cestovného ruchu. Väčšina z opýtaných v tomto prípade sú iní poskytovatelia služieb, remeselníci, obchodníci alebo živnostníci.

Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom financií prijalo viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť podnikateľom v hospodárstve. Jedným z opatrení je aj odloženie dane, pričom úrok vo výške 0,5 percenta mesačne z takto odloženej dane bude podnikateľom do 31. decembra 2020, odpustený pokiaľ je dlžník splatnej dane priamo ovplyvnený účinkami súčasnej korona krízy. Pozastavilo sa aj nariadenie ohľadom zákazu prejazdu nákladnej dopravy nad 7,5 t v nedeľu a počas sviatkov. Cieľom je, aby sa zabezpečilo plynulé zásobovanie. S cieľom zlepšiť likviditu spoločností je možné odložiť platby daní a preddavky na živnostenskú daň môžu byť nastavené na nulu.

Mierna zima začiatkom roka 2020 a málo snehu mali veľký vplyv na dovolenkárov v Dolnom Bavorsku a Hornom Falcku. Turisti však v týchto dvoch destináciách ostávajú v priemere dlhšie ako v ostatných bavorských destináciách. Naproti tomu, už deviaty rok v rade sa počet turistov vo východnom Bavorsku opäť zvýšil. Podľa turistickej asociácie Východné Bavorsko prišlo do regiónu o 2,7 percent viac turistov.

Bleskový prieskum organizovaný Bavorským združením hotelov a reštaurácií, do ktorého sa zapojilo 1947 bavorských spoločností, z ktorých 38 % je v mestách s populáciou viac ako 20000 prezentujú nasledovné zistenia: 78% spoločností zaznamenalo pokles tržieb v dôsledku krízy spojenej s korona vírusom. V Bavorsku sa biznis v cestovnom ruchu prepadol v priemere o 29 percent. Zároveň až 93 % všetkých organizácií uvádza pokles nových rezervácií, ktoré sa v priemere znížili o 39 percent. Pri otázke požadovanej podpory od štátu boli definované nasledujúce oblasti: 73 percent všetkých organizácií očakáva zníženú sadzbu DPH stravovacích služieb z 19 % na sedem percent, 54 % ďalšie daňové úľavy, 41 % podporu v likvidite, 40 % upravenú schému krátkodobých príspevkov, 30 % odklad dane a 27 % odklad príspevkov sociálneho zabezpečenia. Angela Inselkammer, predsedníčka Bavorského združenia hotelov a reštaurácií zdôrazňuje: „Najmä teraz v čase krízy má znížená daň z obratu priamy a okamžitý vplyv na spoločnosti. Toto opatrenie môže federálna vláda okamžite implementovať, nemusia sa vytvárať žiadne nové programy a spoločnosti nemusia vyplňovať žiadne žiadosti.“

Celkový počet turistov Bavorska podľa mesiacov v roku 2019 (BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH)

„Ak štát uzavrie obchod, ak zastaví verejný život, musí zabezpečiť, aby ekonomika prežila,“ uviedol predseda vlády Markus Söder v utorok (17.3.) po schôdzi vlády. Podľa predbežných výsledkov index podnikateľskej klímy Institute for Economic Research klesol z 96,0 bodu vo februári na 87,7 bodu. Je to najostrejší pokles od roku 1991 a najnižší od augusta 2009. „Nemecká ekonomika upadá do recesie,“ uviedol prezident Ifo Clemens Fuest. Inštitút Ifo zdôrazňuje, že všetky prognózy o tom, ako hlboko by sa Nemecko mohlo tento rok dostať do recesie, sú v súčasnosti vystavené veľmi vysokej neistote. Preto ekonomickí vedci pracovali s dvoma scenármi: V priaznivejšom prípade sa hospodárstvo v Nemecku zníži iba o 1,5 percenta. V menej priaznivom scenári by sa hrubý domáci produkt v roku 2020 znížil o šesť percent.

Čo by malo spraviť Slovensko pre svoj cestovný ruch s prihliadnutím na vývoj situácie v Bavorsku? V prvom rade je potrebné komplexné riešenie a zapojenie všetkých účastníkov. Navrhujeme teda nasledovné aktivity:

Je potrebné vytvoriť komplexný (rýchly) prieskum medzi organizáciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu tak, ako to spravili v Bavorsku. Vytvoriť je potrebné ho rýchlo, zrealizovať ho rýchlo a opatrenia z neho prameniace prijať rýchlo.

Je potrebné sprístupniť (najlepšie okamžite) mnohé nástroje, ktoré podporia podnikateľov, práve na Ministerstve hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom financií.

Presunúť cestovný ruch na nové Ministerstvo regionálneho rozvoja, je to osvedčené aj s európskou a svetovou praxou. Navyše v novom programovom období bude cestovný ruch v rámci Cieľa 5 určený na využitie eurofondov, avšak logicky v rámci miestneho rozvoja regiónov.

Vytvoriť vysoko konkurencieschopnú národnú organizáciu zastrešujúcu všetky regionálne a oblastné organizácie. Tieto je potrebné posilniť smerom na stimuláciu domácej spotreby v nadchádzajúcej letnej a zimnej sezóne. Z hľadiska značky Slovensko v turizme je potrebné definitívne nájsť konkurenčnú výhodu, ktorá bude odpovedať na potrebu sveta zasiahnutého krízou. Cestovný ruch, kdekoľvek sa pretínajúci s inováciami v medicíne a postchorobnej starostlivosti, zrejme ten bude mať zmysel.

Kroky k vytvoreniu medzinárodnej reputácie Slovenska ako krajiny integrujúcej produkt, ktorý odpovedá na potrebu sveta musia byť rýchle a profesionálne.

Fakty o cestovnom ruchu v Bavorsku:

Za politiku cestovného ruchu v Bavorsku je zodpovedné ministerstvo hospodárstva. Všetky ministerstvá prispievajú tematicky.

Podporu marketingových aktivít zabezpečuje BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH s rozpočtom približne 33 miliónmi EUR.

Turisti minú v Bavorsku každý rok okolo 33,9 miliárd eur.

Až 600 000 ľudí má príjmy výlučne z cestovného ruchu.

Bavorsko má 20,6% podiel na cestovnom ruchu v Nemecku.

Absolútny rekordný rok 2018: 39,1 milióna príchodov a 98,7 milióna prenocovaní (v zariadeniach s 10 a viac lôžkami vrátane kempingu).

Pohostinnosť: viac ako 42 340 podnikov s viac ako 447 000 zamestnancami a predajom 17,8 miliárd EUR.

Ubytovanie: Viac ako 12 101 podnikov s približne 584 8116 lôžkami pre hostí.

Prázdniny na vidieku: približne 5 000 podnikov s prenocovaním približne 12,6 milióna.

Ak existovala niekedy situácia v cestovnom ruchu na Slovensku, ktorá by zoštíhlila vízie a misie do jasných kontúr, je to zrejme teraz. Diskusie o bukolickom obraze krajiny nebudú generovať príjmy. Diskusie o tom, čo aký developer a kde vybudoval rovnako. Jediné čo pomôže je sled udalostí na osi: zisťovanie dát, ich analýza a syntéza, posilnenie systému nesúceho potenciál pre podporu domácej spotreby a nájdenie USP Slovensku ako krajine, ktorá má čo dovolenkárovi ponúknuť. Domnievam sa, že inovácie a cestovný ruch budú musieť vstúpiť do zväzku manželstva a to veľmi rýchlo.

Moderný branding krajiny bude zrejme musieť reflektovať práve toto spojenie.

Megatrendy sveta posunú digitalizáciu bližšie k poetickému svetu cestovného ruchu, zrejme tak ako nikto ešte pred mesiacom nepredpokladal.